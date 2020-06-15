"Бебі-бокси" на 1,2 мільярда: ДБР хоче допитати керівника закупівельної організацїі

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка.

Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні", - пише Кузьменко.

Кузьменко зазначає, що ЦЗО із самого початку очікували, що закупівля відбудеться з ускладненнями.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Кузьменко зазначає, що він з колегами отримав повістку на допит як свідки.

"Кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном. Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

ЦЗО "Професійні закупівлі", яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком", - резюмує очільник відомства.