Всі розділи
Укр / Рус

"Бебі-бокси" на 1,2 мільярда: ДБР хоче допитати керівника закупівельної організацїі

Понеділок, 15 червня 2020, 16:24
 

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мене як керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" викликали на допит у ДБР. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка.

Цю закупівлю, очікуваною вартістю 1,2 млрд, нам делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні", - пише Кузьменко.

Кузьменко зазначає, що ЦЗО із самого початку очікували, що закупівля відбудеться з ускладненнями.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Кузьменко зазначає, що він з колегами отримав повістку на допит як свідки. 

"Кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном. Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

ЦЗО "Професійні закупівлі", яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком", - резюмує очільник відомства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

тендер

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Університет внутрішніх справ "сховав" ціни будівництва нового корпусу за 158 мільйонів 27 травня 2020, 09:15
Після зміни голови Держаудитслужби у компанії "Онур" зникли проблеми з перевіркою тендерів на 800 мільйонів 20 травня 2020, 18:28
В АМКУ подали заяву про змову двох найбільших підрядників Укравтодору останніх років 29 квітня 2020, 13:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!