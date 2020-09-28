Профільний комітет ВР рекомендує збільшити фінансування Програми медгарантій до 5% ВВП 

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропонує збільшити видатки на реалізацію Програми медичних гарантій до рівня щонайменше 5% ВВП.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на засідання комітету.

"За запланованого на наступний рік ВВП видатки на програму медгарантій мають становити 225,5 млрд грн. Зокрема, скерувати 56 млн грн на фінансування посттрансплантаційного пакета медпослуг", - сказав голова комітету Михайло Радуцький.

Окрім того, пропонується на 7,7 млрд грн збільшити видатки на централізовану закупівлю лікзасобів і медвиробів практично в усіх напрямах, більшу частину цих видатків становлять лікзасоби для онкохворих (3,6 млрд грн) та орфанних хворих (2,6 млрд грн), на 483,5 млн грн збільшити видатки на "пілот" із трансплантації, на 166,8 млн грн і 923,9 млн грн - на діяльність апаратів Національної служби здоров'я і Держлікслужби відповідно.

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік

Нагадуємо:

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Міністр фінансів Марченко пізніше заявив, що цим вони "протиставили себе всьому уряду".