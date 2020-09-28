Україна виплатила 110,7 мільйонів доларів відсотків за євробондами-2032

Мінфін 25 вересня погасив шостий купон за єврооблігаціями з терміном обігу до 2032 року, загальна сума виплат становила 110,625 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що у вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні євроболігації на 3 млрд доларів, купонна виплата за ними здійснюється раз у пів року: 25 березня і 25 вересня.

Єврооблігації мають процентну ставку 7,375% річних.

Їх погашення заплановане рівними частинами у розмірі 25% основної суми на 25 березня та 25 вересня 2031 року, 25 березня і 25 вересня 2032 року.

Нагадаємо:

Україна збільшила на 328,79 млн доларів США загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням 1 вересня 2020 року - J.P. Morgan виступив єдиним покупцем та лід-менеджером транзакції.

У серпні Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.