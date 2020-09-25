У Раді "з дня на день" очікують законопроєкт про податкову амністію, в "тіні" може перебувати 50 мільярдів

Народні депутати очікують незабаром реєстрацію законопроекту про податкову амністію від президента Володимира Зеленського.

Про це заявив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"З дня на день чекаємо законопроект про податкову амністію від президента. Цілі зрозумілі. Завдання визначені.Текст узгоджений", - пише він.

Також за словами депутата, у амністії є кілька завдань:

- дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією;

- залучити гроші в економіку;

- залучити гроші в бюджет з податків.

"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян звичайно ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд. Якщо вдасться вивести хоча б 10 це буде перемогою, моя думка", - резюмує Гетманцев.

Нагадуємо:

У травні Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив президент.

Зеленський сказав, що зараз є обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія. Передбачалося, що це буде 5% на все - і на гроші, і на нерухомість. Тепер, за словами президента, є передумови знизити цей відсоток для нерухомості.

Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністован