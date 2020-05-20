Зеленський про амністію капіталів: законопроєкт готовий, його ухвалять до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року.

Про це він сказав на прес-конференції.

За його словами, розробкою законопроєкту займається перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Амністію дамо в цьому році - повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив президент.

Зеленський сказав, що зараз є обговорення навколо відсотка, під який буде проводитися амністія. Передбачалося, що це буде 5% на все - і на гроші, і на нерухомість. Тепер, за словами президента, є передумови знизити цей відсоток для нерухомості.

"Сьогодні складна ситуація в країні, потрібно думати про ці відсотки. Якщо є якась нерухомість або інші об'єкти у людини, потрібно послабляти цей відсоток. Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль", - допустив президент.

Нагадаємо:

Як повідомлялось у серпні 2019 року, законопроект про податкову амністію передбачає загальну ставку 5% та знижену 2,5% - при інвестуванні в облігації держпозики.

Раніше в інтерв'ю ЕП Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.

Економічна правда