Податкова амністія: У Зеленського розповіли, хто не буде помилуваний

Податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів Данило Гетманцев, який очолить комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Податкову амністію планується запустити в пакеті з BEPS і ратифікацією угоди про автоматичний обмін податковою інформацією. Ми припускаємо, що амністія буде платною.

Загальна ставка - 5%, знижена - 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Підвищена ставка буде стягуватися з декларування негрошових активів. Щоб активи були амністовані, вони повинні бути повернуті Україні в грошовій формі і розміщені на рахунках українських банків", - заявив він.

За його словами, перша мета податкової амністії - "дати можливість людям, які 28 років отримували доходи в різних формах, відбілитися. Підвести риску під тим, що було за 28 років, і почати нову фінансову історію з чистого листа".

"Це така моральна штука, після якої можна включати BEPS, автоматичний обмін податковою інформацією, реформу оподаткування.

Друга мета - ми хочемо повернути гроші в Україну. Це архіважливе завдання. Нас надихає приклад Аргентини, в якій також молодий президент прийшов до влади і закликав людей повернути гроші в країну.

Однак ми не збираємося нікого копіювати. Ми не припускаємо, що Україна - це Аргентина. У кожного свій шлях, тому нашу амністію ми виписуємо самі, виходячи з наших особливостей", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що третя мета - це збір грошей до бюджету.

"Очікуємо отримати 5% від сум, які будуть амністовані. Однак це не основна мета", - сказав Гетманцев.

"Ми припускаємо, що гроші в розмірі 300 тисяч гривень будуть амністовані кожному - незалежно від того, подав хтось декларацію або не подав.

Важливий момент: амністія - це добровільне декларування. Ніхто нікого не змушує декларувати. Хочеш і далі тримати гроші в матраці - тримай. Ніяких питань немає. Ніяких санкцій по відношенню до тебе не буде. Принаймні - в момент амністування", - підкреслив депутат.

"Ми будемо давати гарантії, що ми звільняємо від відповідальності за двома статтями Податкового кодексу - 212 і 205. Податкова амністія не звільняє від відповідальності за корупцію та розкрадання. Це інша історія.

Ми закріплюємо в законопроекті норму про те, що документи, пред'явлені платником податків, починаючи від декларації і закінчуючи іншими документами, які будуть затребувані в процесі амністії, не можуть бути використані як докази у будь-яких кримінальних справах", - додав він.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Фінансист "Слуги народу" Данило Гетманцев: Податкова амністія буде і вона буде платною

Економічна правда