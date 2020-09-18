Україна наростила зовнішній борг на 2,5 мільярда доларів

За підсумками другого кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,5 мільярда доларів, а з початку року – на 1,1 мільярда.

Про це йдеться у даних Національного банку.

По відношенню до ВВП держборг збільшився з 75,7% на кінець І кварталу до 78,8%. На початку року цей показник становив 78,6%.

Зазначається, що зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань державного сектору на 1,4 млрд доларів і приватного сектору на 1,1 млрд доларів до 69,9 млрд доларів. Це становить 44,8% від ВВП.

Зовнішні зобов’язання зросли за рахунок отримання траншу МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів та фінансування від ЄС 0,6 млрд доларів. Водночас заборгованість за ОВДП перед нерезидентами зменшилася на 1,4 млрд доларів.

Зовнішній борг Національного банку в ІІ кварталі 2020 року зменшився на 54 млн доларів за рахунок курсових змін і на кінець кварталу становив 6,9 млрд доларів.

Зобов'язання уряду та НБУ, які мають бути погашені в наступні 12 місяців, зменшилися на 1,2 млрд доларів до 4,5 млрд доларів.

Нагадуємо:

У Мінфіні заявили, що очікують зниження держборгу у наступному році на 3,4 в.п. до 64,6 в.п.

Економічна правда