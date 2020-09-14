У Мінфіні очікують зниження держборгу у 2021 році

У Мінфіні заявили, що очікують зниження держборгу у наступному році на 3,4 в.п. до 64,6 в.п.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

"Щодо державного та гарантованого державою боргу. Ми передбачаємо зниження державного боргу у наступному році на 3,4 в.п. до 64,6 в.п., тобто, враховуючи, що це рік складний і є ймовірність, що держборг виросте, у наступному році ми передбачаємо поступове скорочення держборгу", - заявив Марченко.

"Ми передбачаємо проведення поміркованої і виваженої боргової політики", - додав він.

Також у Мінфіні пропонують індексувати ставки податків та покращити адміністрування податків - відповідний законопроєкт про зміни до Податкового кодексу уже внесли.

Водночас голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив на погоджувальній раді "про неприпустимість прийняття закону про внесення змін до ПК (в частині елементів податку) пізніше ніж за півроку до початку бюджетного року".

"Це суперечить п. 4.1.9 ПК, як і нашим обіцянкам. Нагадаю, що в минулому році вперше принцип стабільності був дотриманий і бізнес не отримав сюрпризи під ялинку", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Наразі рівень бюджетного дефіциту в Україні наразі становить близько 300 мільярдів гривень, але цифра помірна та абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає, заявив прем’єр Шмигаль.

Водночас Шмигаль запевнив, що "ніякої "діри" в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП".