Федоров про фінансування Мінцифри на 2021 рік: Катастрофічно мало

Заплановане у державному бюджеті на 2021 рік фінансування напряму цифрової трансформації та кібербезпеки є катастрофічно недостатнім,

Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції у п’ятницю передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вивчали міжнародний досвід і, наприклад, Норвегія, Данія, Естонія витрачають від 1% до 4% від загального бюджету країни на напрям цифрової трансформації, куди також входить і напрям кібербезпеки. У нашій країні сьогодні в бюджеті, який уже внесено до Верховної Ради, це 0,15%, і це катастрофічно мало для однієї з найбільш пріоритетних галузей цифрової економіки", - сказав він .

З іншого боку, за словами Федорова, це вже досягнення порівняно з минулим роком, коли на напрям цифрової трансформації було виділено лише декілька десятків мільйонів гривень.

"Напрям кіберзахисту і "кібер" загалом стає для нас пріоритетним напрямом. За цей рік ми змогли побудувати базові інфраструктурні речі - запустили портал One Stop Shop для держпослуг, запустили мобільний застосунок.

Мільйони користувачів - це індикатор того, що ми рухаємося в правильному напрямку, у 2021-2023 рр. кіберзахист буде нашим пріоритетом", - наголосив Федоров.