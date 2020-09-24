У Кабміні передумали скасовувати обмеження зарплат у держбанках

Зі схваленої постанови уряду про перегляд карантинних обмежень зникло рішення про скасування обмеження зарплат в Ощадбанку, Приватбанку та Укрексімбанку.

Про це повідомляє FinClub.

Рішення про зняття заборони на виплату зарплат членам правління та наглядових рад державних Ощадбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку понад ліміт у 47 тис грн ухвалили на засіданні 16 вересня.

Голова МОЗ Максим Степанов пояснював, що обмеження щомісячних виплат винагороди та зарплати в період карантину створювало для держбанків "значний операційний та стратегічний ризик, пов'язаний із втратою оперативного управління та належного контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів".

"Рішення про скасування обмеження зарплат в держбанках уряд вирішив включити в постанову, яка вносить зміни до карантинних обмежень, пояснив міністр під час засідання уряду.

Зарплатні норми мали "доопрацювати" протягом доби: після доопрацювання вони зникли", - пише видання.

Нагадаємо:

У квітні Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.