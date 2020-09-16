Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат для членів правління 3 держбанків

Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тисяч гривень для членів правління та наглядових рад державних Ощадбанку, Приватбанку та Укрексімбанку.

Відповідне рішення підтримали на засіданні уряду 16 вересня.

"Зазначені зміни пов'язані з тим, що чинне на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди й заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов'язаний із втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів", - пояснив голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо:

У квітні Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Конституційний суд 28 серпня визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.

Економічна правда