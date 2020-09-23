Коболєв пояснив, чому "Нафтогаз" отримав 11 мільярдів збитків

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що збитки компанії пояснюються зниженням попиту та цін на енергоресурси, що вплинуло на всі сегменти НАК.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми цього (збитку - ЕП) очікували і готувались до кризової ситуації. Нафтогаз має виважений план дій і достатній запас міцності для проходження кризового періоду. Ми скоротили наші капітальні інвестиції на 50%", - пише очільник компанії.

Коболев зазначає, найбільші нафтогазові компанії світу фіксують збитки на тлі обвалу цін, які в Європі (NCG) вже впали з початку року на 58% до рекордно історичних мінімумів.

Також, за словами очільника НАК, фінансовий стан Нафтогазу значно покращиться, якщо ситуацію з боргами облгазів, газзбутів та ТКЕ врегулюють чесно, "без передвиборчого популізму" і на користь державної компанії. Наразі борг цих підприємств складає близько 100 млрд грн.

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Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.