Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна виставив на аукціон третій об'єкт "Укрспирту"

Середа, 23 вересня 2020, 17:10
 

Фонд держмайна 23 вересня оголосив про проведення аукціону з продажу третього об'єкта ДП "Укрспирт" - Овечацького МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), стартова ціна - 19,838 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Укрспирт".

Зазначається, що аукціон відбудеться 22 жовтня 2020 року. 

Овечацьке МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний аукціон третім з переліку об’єктів ДП "Укрспирт".

Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі. 

Нагадаємо:

Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.

За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрспирт приватизація Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
На "Укрспирті" відзвітувались за поточний рік: чистий прибуток зріс на 5,5 мільйона 23 вересня 2020, 12:24
Фонд держмайна виставив на аукціон другий завод "Укрспирту" 17 вересня 2020, 14:14
Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт "Укрспирту" за майже 50 мільйонів 15 вересня 2020, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!