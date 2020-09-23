Фонд держмайна виставив на аукціон третій об'єкт "Укрспирту"
Фонд держмайна 23 вересня оголосив про проведення аукціону з продажу третього об'єкта ДП "Укрспирт" - Овечацького МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), стартова ціна - 19,838 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДП "Укрспирт".
Зазначається, що аукціон відбудеться 22 жовтня 2020 року.
Овечацьке МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний аукціон третім з переліку об’єктів ДП "Укрспирт".
Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі.
Нагадаємо:
Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.
За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua