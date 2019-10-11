Держава може заробити 6-7 мільярдів на приватизації "Укрспирту" — Мінекономіки

Приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.

Про це заявив радник міністра економіки з питань реформування спиртової галузі Сергій Блескун, повідомляє Укрінформ.

"Якщо розглядати варіант приватизації, то 6-7 мільярдів гривень", - сказав Блескун.

Він зазначив, що тільки за 10 років виробництво спирту скоротилось в 4 рази.

"Виробництво спирту в 1996 році було 60,8 млн декалітрів., у 2018 році це 8,1 млн дал., і прогноз на 2019 рік це - 6,9 млн дал. Виробництво харчового спирту скоротилось за 10 років у 4 рази. А якщо рахувати з 1996 року то у 10 разів", - сказав він.

Окремо радник міністра назвав цифри по нелегальному ринку спирту.

"Частка нелегального тіньового ринку спирту зросла з 10% у 2007 році до 55% у 2019 році. На сьогодні за прогнозами, близько 8,4 млн декалітрів спирту - це частка тіньового ринку", - зауважив Блескун.

Нагадаємо:

Загальна виробнича потужність "Укрспирту" - більше 36 млн декалітрів в рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик



Літом 2019 року китайські інвестори готові були вкласти в модернізацію держпідприємства 150 мільйонів гривень.

Економічна правда