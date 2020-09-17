Фонд держмайна виставив на аукцоін другий завод "Укрспирту"
Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.
Аукціон відбудеться 20 жовтня 2020 року. Майновий комплекс заводу знаходиться у Мерефі Харківській області
Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.
Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.
В Укрспирті нагадують, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року - є придбання об’єкту спиртової галузі.
Нагадуємо:
За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.
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