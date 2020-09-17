Фонд держмайна виставив на аукцоін другий завод "Укрспирту"

Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.

Аукціон відбудеться 20 жовтня 2020 року. Майновий комплекс заводу знаходиться у Мерефі Харківській області

Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.

Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.

В Укрспирті нагадують, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року - є придбання об’єкту спиртової галузі.

Нагадуємо:

За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.