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Фонд держмайна виставив на аукцоін другий завод "Укрспирту"

Четвер, 17 вересня 2020, 14:14
 

Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.

Аукціон відбудеться 20 жовтня 2020 року.  Майновий комплекс заводу знаходиться у Мерефі Харківській області

Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.

Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.

 
 

В Укрспирті нагадують, що відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року - є придбання об’єкту спиртової галузі.

Нагадуємо:

За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.

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Фонд держмайна приватизація Укрспирт

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