Мінекономіки переглянуло граничний обсяг експорту жита

Мінекономіки та профільні асоціації обговорили ситуацію на ринку зернових, узгодивши баланс ринку жита з обсягом експорту в 16 тисяч тонн.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Також він повідомив, що прийняв участь у дзвінку щодо покращення доступу до фінансування в рамках запровадження ринку сільськогосподарських земель.

"Узгодили необхідність перегляду в сторону збільшення коефіцієнту покриття по земельним ділянкам (на разі 0,35) та запровадження програми компенсації відсотків за кредитами, залученими під купівлю сільськогосподарських земель для створення сімейних фермерських господарств", - написав Висоцький.

Нагадаємо:

Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.

Економічна правда