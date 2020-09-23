Мінекономіки переглянуло граничний обсяг експорту жита
Мінекономіки та профільні асоціації обговорили ситуацію на ринку зернових, узгодивши баланс ринку жита з обсягом експорту в 16 тисяч тонн.
Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Висоцький.
Також він повідомив, що прийняв участь у дзвінку щодо покращення доступу до фінансування в рамках запровадження ринку сільськогосподарських земель.
"Узгодили необхідність перегляду в сторону збільшення коефіцієнту покриття по земельним ділянкам (на разі 0,35) та запровадження програми компенсації відсотків за кредитами, залученими під купівлю сільськогосподарських земель для створення сімейних фермерських господарств", - написав Висоцький.
Нагадаємо:
Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.
Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових по всіх категоріях урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.
Мінекономіки разом із учасниками ринку зерна 17 серпня підписали додаток до зернового Меморандуму та узгодили граничний обсяг експорту зерна у 2020/2021 маркетинговому році - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис тонн жита.
Економічна правда
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