На "Укрспирті" відзвітувались за поточний рік: чистий прибуток зріс на 5,5 мільйона

На ДП "Укрспирт" відзвітувалися за роботу протягом 8 місяців 2020 року - зросли прибуток, обсяг виробництва та сплати до бюджету.

Про це повідомив т.в.о директора ДП Сергій Блескун у Facebook.

Повідомляється, що "Укрспирт" за цей період (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року) сплатив на 113 млн. грн. більше податків у держбюджет, виробив на 792 тисяч дал більше спирту, отримав на 5,5 млн. грн. більше чистого прибутку.

"Частина цих показників складається з результатів періоду вже після демонополізації галузі, тобто від часу, коли наше держпідприємство почало конкурувати на ринку.

...До кінця року плануємо передати Міністерству економрозвитку 30 пропозицій щодо приватизації спиртових об'єктів", - резюмує Блескун.

Нагадуємо:

Нещодавно Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.

За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.

Економічна правда