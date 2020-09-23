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На "Укрспирті" відзвітувались за поточний рік: чистий прибуток зріс на 5,5 мільйона

Середа, 23 вересня 2020, 12:24
 

На ДП "Укрспирт" відзвітувалися за роботу протягом 8 місяців 2020 року - зросли прибуток, обсяг виробництва та сплати до бюджету.

Про це повідомив т.в.о директора ДП Сергій Блескун у Facebook.

Повідомляється, що "Укрспирт" за цей період (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року) сплатив на 113 млн. грн. більше податків у держбюджет, виробив на 792 тисяч дал більше спирту, отримав на 5,5 млн. грн. більше чистого прибутку.

 

"Частина цих показників складається з результатів періоду вже після демонополізації галузі, тобто від часу, коли наше держпідприємство почало конкурувати на ринку. 

...До кінця року плануємо передати Міністерству економрозвитку 30 пропозицій щодо приватизації спиртових об'єктів", - резюмує Блескун.

Нагадуємо:

Нещодавно Фонд державного майна оголосив про проведення другого аукціону з приватизації об’єктів "Укрспирту" - Артемівського спиртзаводу, стартова ціна - 29,6 мільйона гривень.

За підрахунками Мінекономіки приватизація держпідприємства "Укрспирт" поповнить держбюджет на 6-7 мільярдів гривень та скоротить тіньовий обіг спирту.

Економічна правда

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