Віцепрем’єр Уруський просить прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку ОПК

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з проханням прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в листі Уруського, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Таке прохання віцепрем’єр пояснює введенням в дію рішення РНБО про схвалення Стратегії нацбезпеки України. Хоча не деталізує, в чому суперечність між двома документами.

Крім того, Уруський просить невідкладно надати Мінстратегпрому матеріали з підготовки проєкту Стратегії ОПК "для вивчення та погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади".

"Проєкт Стратегії розвитку ОПК кілька місяців розроблявся Мінекономіки у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю. Тому те, що віце-прем’єр вже на етапі оприлюдненого проекту Стратегії буде його тільки вивчати, вказує, що в профільному Міністерстві стратегпромисловості вчасно не взяли участь у підготовці документу, а тепер намагаються втрутитися у процес затвердження Стратегії ОПК", - пояснює голова StateWatch Гліб Канєвський.

Нагадуємо:

Системні перетворення, передбачені Стратегією, спрямовані на підвищення ефективності оборонної промисловості шляхом реструктуризації державних підприємств, які залучені до виробництва озброєння і військової техніки в Україні, та передбачають часткову приватизацію деяких нестратегічних підприємств, упорядкування активів неефективних або фактично недіючих підприємств.

Новий віце-прем’єр-міністр Уруський не вперше намагається зупинити раніше розпочаті процеси реформ.

У серпні Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами.

На початку вересня стало відомо, що Мінстратегпром хоче змінити Угоду про Асоціацію з ЄС.

Про те, для чого в Україні створили нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості читайте в статті Вперед у минуле Або великі апетити Мінпрому та перший цвях в реформу "Укроборонпрому"

Економічна правда