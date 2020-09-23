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Віцепрем’єр Уруський просить прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку ОПК

Середа, 23 вересня 2020, 10:45
 

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка з проханням прибрати з публічного розгляду проєкт Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. 

Про це йдеться в листі Уруського, який оприлюднила експертна організація StateWatch. 

Таке прохання віцепрем’єр пояснює введенням в дію рішення РНБО про схвалення Стратегії нацбезпеки України. Хоча не деталізує, в чому суперечність між двома документами. 

Крім того, Уруський просить невідкладно надати Мінстратегпрому матеріали з підготовки проєкту Стратегії ОПК "для вивчення та погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади". 

"Проєкт Стратегії розвитку ОПК кілька місяців розроблявся Мінекономіки у співпраці з міжнародними партнерами та громадськістю. Тому те, що віце-прем’єр вже на етапі оприлюдненого проекту Стратегії буде його тільки вивчати, вказує, що в профільному Міністерстві стратегпромисловості вчасно не взяли участь у підготовці документу, а тепер намагаються втрутитися у процес затвердження Стратегії ОПК", - пояснює голова StateWatch Гліб Канєвський. 

Нагадуємо:

Системні перетворення, передбачені Стратегією, спрямовані на підвищення ефективності оборонної промисловості шляхом реструктуризації державних підприємств, які залучені до виробництва озброєння і військової техніки в Україні, та передбачають часткову приватизацію деяких нестратегічних підприємств, упорядкування активів неефективних або фактично недіючих підприємств. 

Новий віце-прем’єр-міністр Уруський не вперше намагається зупинити раніше розпочаті процеси реформ.  

У серпні Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами. 

На початку вересня стало відомо, що Мінстратегпром хоче змінити Угоду про Асоціацію з ЄС.

Про те, для чого в Україні створили нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості читайте в статті Вперед у минуле Або великі апетити Мінпрому та перший цвях в реформу "Укроборонпрому"

Економічна правда

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