Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами

Новий віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду з голосу запропонував виключити 19 державних підприємств зі списку приватизації, 5 з яких мають великі податкові борги.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Уруський обґрунтував своє рішення формулюванням "для додаткового вивчення".

П’ять із виключених підприємств мають великі податкові борги, тобто є збитковими, підкреслюють в StateWatch.

Зокрема Завод порошкової металургії в м. Бровари Київської області, за даними аналітичної системи YouControl, має 21 млн грн податкового боргу. Нещодавно місцеві ЗМІ повідомляли з посиланням на Держстат, що цей же завод також заборгував своїм робітникам 22 млн грн зарплати.

Науково-дослідний проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу, що на Дніпропетровщині, заборгував податковій 11 млн грн. В квітні цього року НАБУ повідомило, що ексдиректора державного інституту підозрюють у розтраті 67 млн грн.

ДП "Екотрансенерго", що на Львівщині, має борг 3 млн грн. За даними місцевих ЗМІ, держпідприємство, яке повинно організувати природоохоронні роботи із відновлення екологічної рівноваги в зоні діяльності колишнього сірчаного підприємства, кілька років не мало бюджетного фінансування.

Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімвиробництв заборгував майже 1 мільйон гривень податків та ДП "Хімтехнологія" заборгувало 640 тис грн податків. Обидва підприємства знаходяться у м. Сєвєродонєцьк на Луганщині.

Нагадаємо, уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації.

Економічна правда