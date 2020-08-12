Всі розділи
Укр / Рус

Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами

Середа, 12 серпня 2020, 19:05
 

Новий віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду з голосу запропонував виключити 19 державних підприємств зі списку приватизації, 5 з яких мають великі податкові борги.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Уруський обґрунтував своє рішення формулюванням "для додаткового вивчення". 

П’ять із виключених підприємств мають великі податкові борги, тобто є збитковими, підкреслюють в StateWatch.

Зокрема Завод порошкової металургії в м. Бровари Київської області, за даними аналітичної системи YouControl, має 21 млн грн податкового боргу. Нещодавно місцеві ЗМІ повідомляли з посиланням на Держстат, що цей же завод також заборгував своїм робітникам 22 млн грн зарплати.

Науково-дослідний проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу, що на Дніпропетровщині, заборгував податковій 11 млн грн. В квітні цього року НАБУ повідомило, що ексдиректора державного інституту підозрюють у розтраті 67 млн грн.

ДП "Екотрансенерго", що на Львівщині, має борг 3 млн грн. За даними місцевих ЗМІ, держпідприємство, яке повинно організувати природоохоронні роботи із відновлення екологічної рівноваги в зоні діяльності колишнього сірчаного підприємства, кілька років не мало бюджетного фінансування.

Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімвиробництв заборгував майже 1 мільйон гривень податків та ДП "Хімтехнологія" заборгувало 640 тис грн податків. Обидва підприємства знаходяться у м. Сєвєродонєцьк на Луганщині.

Нагадаємо, уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

промисловість Мінпромполітики податки борги приватизація

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українська промисловість продовжує падіння 22 липня 2020, 19:10
Уруський пообіцяв Кабміну півмільйона робочих місць у стратегічних галузях без визначення таких галузей 22 липня 2020, 16:55
Рада призначила Уруського віцепрем'єром з промполітики 16 липня 2020, 13:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!