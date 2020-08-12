Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств з великими податковими боргами
Новий віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду з голосу запропонував виключити 19 державних підприємств зі списку приватизації, 5 з яких мають великі податкові борги.
Про це повідомляє експертна організація StateWatch.
Уруський обґрунтував своє рішення формулюванням "для додаткового вивчення".
П’ять із виключених підприємств мають великі податкові борги, тобто є збитковими, підкреслюють в StateWatch.
Зокрема Завод порошкової металургії в м. Бровари Київської області, за даними аналітичної системи YouControl, має 21 млн грн податкового боргу. Нещодавно місцеві ЗМІ повідомляли з посиланням на Держстат, що цей же завод також заборгував своїм робітникам 22 млн грн зарплати.
Науково-дослідний проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу, що на Дніпропетровщині, заборгував податковій 11 млн грн. В квітні цього року НАБУ повідомило, що ексдиректора державного інституту підозрюють у розтраті 67 млн грн.
ДП "Екотрансенерго", що на Львівщині, має борг 3 млн грн. За даними місцевих ЗМІ, держпідприємство, яке повинно організувати природоохоронні роботи із відновлення екологічної рівноваги в зоні діяльності колишнього сірчаного підприємства, кілька років не мало бюджетного фінансування.
Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімвиробництв заборгував майже 1 мільйон гривень податків та ДП "Хімтехнологія" заборгувало 640 тис грн податків. Обидва підприємства знаходяться у м. Сєвєродонєцьк на Луганщині.
Нагадаємо, уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації.
Економічна правда
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