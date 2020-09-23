В Укравтодорі кажуть, що відновили вже понад 2 тисячі кілометрів доріг

Державне агентство автомобільних доріг вже відновило понад 2 тисячі кілометрів доріг у 2020 році.

Про це повідомляється на сторінці Укравтодору в Facebook.

"У верхньому шарі покриття Служби автомобільних доріг Укравтодору завершили влаштування 2022 км доріг, ще 800 км доріг – виконані у вирівнюючому шарі", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі пояснюють, що влаштування верхнього шару — фінішний етап ремонту дороги. До цього на відремонтованих ділянках зняли старий асфальт, перелаштували основу дорожнього одягу та влаштували 1–2 шари дорожнього покриття. Це найдорожчі та найважчі етапи поточного середнього і капітального ремонтів.

Після цього на дорогах буде нанесено розмітку, влаштовано узбіччя і зупинки, встановлено дорожні знаки та бар'єрної огорожі. Потім відбувається перевірка якості робіт і за умови відсутності зауважень — ділянки здаються в експлуатацію. Зафіксовані недоліки підрядники зобов’язані виправляти за власний кошт.

Лідерами за обсягом відновлення доріг є: Закарпатська область — 223,5 км; Харківська область — 221,2 км; Запорізька область — 168,8 км; Сумська область — 149,9 км; Луганська область — 133 км; Львівська область — 130,1 км.

Нагадуємо:

У 2020 році Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4200 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла законопроєкт №3991 нардепа Олександра Трухіна, який, зокрема, передбачає перенаправлення 2,2 мільярда гривень субсидій на ремонт доріг.

Економічна правда