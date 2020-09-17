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Рада перенаправить "Укравтодору" 2,2 мільярда гривень субсидій

Четвер, 17 вересня 2020, 14:20
 

Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла законопроєкт №3991 нардепа Олександра Трухіна, який, зокрема, передбачає перенаправлення 2,2 мільярда гривень субсидій на ремонт доріг.

Документ у другому читанні підтримали 255 нардепів.

Закон передбачає додаткове виділення "Укравтодору" із держбюджету 2,16 млрд грн на ремонт мостів і доріг - при цьому на таку ж суму передбачене скорочення витрат Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі".

Також пропонується на 750 млн грн збільшити видатки держбюджету на фінансування МВС, збільшивши на таку ж суму доходи держбюджету в частині неподаткових надходжень.

Крім цього, документ передбачає виділення з бюджету 243,75 млн грн обласним державним адміністраціям (в тому числі 199,79 млн грн - на оплату праці), 117,3 млн грн - Мін'юсту за програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України".

Для ДБР пропонують виділити 68,6 млн грн, 9,8 млн грн - для Міненерго (з них 8,03 млн грн - на оплату праці).

Відповідно до змін, внесених до другого читання, витрати в обсязі 2,87 млрд грн, заплановані на обслуговування держборгу, перенаправлені на низку інших програм.

Так, 5,87 млн ​​грн виділені на створення Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, 25 млн грн - на утримання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Також додатково виділять 301,33 мільйонів на утримання органів прокуратури, 381 млн грн - на забезпечення діяльності Збройних Сил, 290 млн грн - для СБУ, 50 млн грн - на придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

Економічна правда

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Рада субсидії дороги Укравтодор

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