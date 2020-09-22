"Доступні кредити 5-7-9%": Ощадбанк утричі збільшив кількість виданих кредитів

Ощадбанк утричі збільшив кількість виданих кредитів мікро-, малому та середньому бізнесу у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" - загальна сума за профінансованими проєктами становить 600 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Якщо за перші 100 днів дії програми Ощад надав підприємцям понад 130 пільгових кредитів, то протягом наступних 100 днів їх кількість досягла 400. Найбільш активно програмою скористались бізнес-клієнти з Запорізької, Вінницької, Львівської, Донецької, Одеської, Чернівецької та Київської областей", - йдеться у повідомленні.

"Доступні кредити 5-7-9%" – одна з найбільш успішних урядових програм, яка діє лише півроку, але вже набула великої популярності серед представників українського бізнесу. Ощад одразу її підтримав і вже видав 600 млн грн гривень.

Більшість цих коштів спрямовано на інвестиційні потреби та розвиток підприємницької діяльності в Україні. Це дуже позитивна тенденція для економіки, оскільки надані кошти зараз спрацюють у бізнес-проєктах, а найближчими роками повернуться у вигляді ПДВ та інших постійних надходжень від бізнесу до державного та місцевих бюджетів", – зазначив голова правління банку Андрій Пишний.

Нагадаємо:

За останній тиждень уповноважені банки видали за програмою "5-7-9%" 268 кредитів на загальну суму в 682 мільйона гривень, тоді як за тиждень до того банки прокредитували бізнес на 1,03 мільярда

Економічна правда