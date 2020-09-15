"5-7-9%": За останній тиждень банки видали у 1,6 разів більше кредитів
Вівторок, 15 вересня 2020, 14:54
За останній тиждень уповноважені банки видали 305 кредитів на загальну суму у 1,031 мільярда гривень, що більше у 1,6 разів за попередній тиждень (330 кредитів на 652 мільйона).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
84% (865 мільйона гривень) від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 14% (140 мільйона гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Позики на поповнення оборотних коштів складають 2% (66,244 мільйона гривень).
Нагадуємо:
На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" у 2021 році планують витратити 2 млрд грн.
Економічна прадва
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