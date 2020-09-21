За минулий тиждень банки видали у 1,5 раза менше кредитів під "5-7-9%"

За останній тиждень уповноважені банки видали за програмою "5-7-9%" 268 кредитів на загальну суму в 682 мільйона гривень, тоді як за тиждень до того банки прокредитували бізнес на 1,03 мільярда

Про це йдеться у даних Мінфіну.

69% (463 мільйона гривень) від загальної суми укладених угод на минулому тижні складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

18% (123 мільйона гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів складають 13% (86,665 мільйона гривень).

Економічна правда







