За минулий тиждень банки видали у 1,5 раза менше кредитів під "5-7-9%"
Понеділок, 21 вересня 2020, 18:30
За останній тиждень уповноважені банки видали за програмою "5-7-9%" 268 кредитів на загальну суму в 682 мільйона гривень, тоді як за тиждень до того банки прокредитували бізнес на 1,03 мільярда
Про це йдеться у даних Мінфіну.
69% (463 мільйона гривень) від загальної суми укладених угод на минулому тижні складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.
18% (123 мільйона гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І позики на поповнення оборотних коштів складають 13% (86,665 мільйона гривень).
Економічна правда
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