Курс гривні до долара знизився до мінімального у цьому році

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,20 грн (на 21 вересня - 33,35 гривні).

Зазначимо, що до цього найнижчий курс гривні у 2020 році було зафіксовано 30 березня - 28,18 грн за долар.

Нагадуємо:

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

21 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

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Економічна правда