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Курс валют на 21 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:05
 

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,18 - 28,20 гривні;

Євро – 33,35 - 33,38 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,06 – 28,26 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,12 - 28,20 гривні, євро - 33,18 - 33,30 гривні.

Економічна правда

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