Курс валют на 21 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 21 вересня 2020, 11:05
21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,18 - 28,20 гривні;
Євро – 33,35 - 33,38 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,06 – 28,26 гривні. Євро купують по 33,02 гривні, продають по 33,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,12 - 28,20 гривні, євро - 33,18 - 33,30 гривні.
Економічна правда
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