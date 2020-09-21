Валютний ринок: гривня продовжує дешевшати
Понеділок, 21 вересня 2020, 17:13
21 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;
Євро – 33,17 - 33,19 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,29 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,42 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,24 гривні, євро - 33,13 - 33,23 гривні.
Нагадаємо:
21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.
Економічна правда
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