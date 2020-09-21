Всі розділи
Укр / Рус

Валютний ринок: гривня продовжує дешевшати

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:13
 

21 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;

Євро – 33,17 - 33,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,29 гривні. Євро купують по 32,99 гривні, продають по 33,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,24 гривні, євро - 33,13 - 33,23 гривні.

Нагадаємо:

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 21 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 21 вересня 2020, 11:05
НБУ за тиждень продав на міжбанку 71 мільйон доларів 21 вересня 2020, 10:40
Валютний ринок: Гривня знову знизилась до долара 18 вересня 2020, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!