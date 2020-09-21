Мінцифри відкрило дані з Реєстру будівельної діяльності

Міністерство цифрової трансформації відкрило дані про декларативні та дозвільні документи з Реєстру будівельної діяльності, який запрацював на початку липня в межах реалізації Єдиної державної електронної системи в галузі містобудування.

Про це написав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що вже опубліковано дані понад 27 тисяч декларативних та дозвільних документів. За словами Федорова, в новому реєстрі даних розширено перелік полів, де вказана інформація, раніше доступна лише на папері, а також розміщено унікальні ідентифікатори, які прив'язують до об'єкта будівництва всі дозвільні документи. Крім цього, всі дані опубліковано з координатами, що дає змогу з точністю виявити об’єкт будівництва.

Міністр зазначив, що вся інформація є актуальною, структурованою та захищеною від несанкціонованих змін. Дані щотижня публікуються в текстовому форматі Json.

Реєстр доступний на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Нагадуємо:

В липні в Україні почав працювати новий реєстр будівельної діяльності та публічний портал системи.

Серед переваг нового реєстру - отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами.

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Економічна правда