В Україні запрацював новий реєстр будівельної діяльності

В Україні почав працювати новий реєстр будівельної діяльності та публічний портал системи, серед переваг нового реєстру - отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Це перший етап впровадження Єдиної державної електронної системи у межах реформування галузі містобудування України.

Реєстр дозвільних документів ДАБІ багато років був місцем корупційний зловживань. Важливо, що на відміну від нього, новий Реєстр перебуває виключно у власності держави. Він захищений від несанкціонованого доступу та зберігається на національному провайдері хмарних сервісів та центрів обробки даних De Novo", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер кожен об'єкт буде вноситис до реєстру з унікальним ідентифікатором, що дозволить прив'язати до об'єкта усі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію.

"Серед переваг нового реєстру – отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами.

Також автоматичні перевірки, реєстр не дасть зареєструвати об'єкт, який не відповідає законодавчим критеріям. А ще можливість наносити положення об'єктів на карту та зручне їх відображення за типами. Крім того, до нього інтегровано довідники та реєстри, такі як перелік атестованих осіб, об'єктів культурної спадщини та небезпечних об'єктів", - додали в Мінцифри.

Публічний портал державної електронної системи у сфері будівництва надаватиме відкритий доступ до відомостей нового реєстру будівельної діяльності. А також - актуальну статистику щодо наданих послуг, оновлювану у реальному часі, онлайн-консультації через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків будівель.

Економічна правда