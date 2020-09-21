Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 21 вересня на рівні 28,17 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,35 грн (на 18 вересня - 33,17 гривні).

Зазначимо, що найнижчий курс гривні у 2020 році було зафіксовано 30 березня - 28,18 грн за долар.

Нагадуємо:

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Економічна правда