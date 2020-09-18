Курс валют на 18 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,17 - 28,19 гривні;

Євро – 33,39 - 33,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,02 – 28,22 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,10 - 28,17 гривні, євро - 33,15 - 33,29 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 28,11 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,17 грн (на 17 вересня - 33,39 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижувався кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

Економічна правда