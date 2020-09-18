Валютний ринок: Гривня знову знизилась до долара

Міністр фінансів Сергій Марченко: У мене не було завдання бути міністром, "у якого немає грошей" Голова Мінфіну розповів ЕП, як він планує виводити країну з бюджетної кризи, де буде позичати кошти, як буде домовлятись з МВФ, та чому його кожного дня "звільнюють" депутати.

Бій за "Дніпро": як "кіберспортсмени" обіграли бізнесменів із списків Forbes Серед претендентів на столичний готель були Тігіпко, Столар, Новинський, Фіала, молодший Черновецький та інші відомі бізнесмени. Утім, ніхто з них не зміг перебити ставку інвесторів із сфери кіберспорту. Як це сталося?