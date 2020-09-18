Валютний ринок: Гривня знову знизилась до долара
П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:40
18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,18 - 28,20 гривні;
Євро – 33,34 - 33,36 гривні.
Нагадуємо:
18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 28,11 гривні.
Економічна правда
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