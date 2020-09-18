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Валютний ринок: Гривня знову знизилась до долара

П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:40
 

18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,18 - 28,20 гривні;

Євро – 33,34 - 33,36 гривні.

Нагадуємо:

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 28,11 гривні.

Економічна правда

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