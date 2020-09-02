Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 3 вересня на рівні 27,64 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,80 євро (на 2 вересня - 33,07 гривні).

Нагадуємо:

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,60 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,64 - 27,67 гривні.

Економічна правда