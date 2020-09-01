Гривня послабилась на закритті міжбанку
Вівторок, 1 вересня 2020, 17:05
1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,57 - 33,02 гривні;
Євро – 32,99 - 32,88 гривні.
Нагадуємо:
1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.
Економічна правда
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