Гривня послабилась на закритті міжбанку

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,57 - 33,02 гривні;

Євро – 32,99 - 32,88 гривні.

Нагадуємо:

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 1 вересня на рівні 27,56 гривні.

Економічна правда