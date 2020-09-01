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Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро

Вівторок, 1 вересня 2020, 19:45
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,60 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,07 євро (на 1 вересня - 32,89 гривні).

Нагадаємо:

1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

Економічна правда

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