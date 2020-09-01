Гривня продовжує знецінюватися до долара та євро
Вівторок, 1 вересня 2020, 19:45
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,60 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,07 євро (на 1 вересня - 32,89 гривні).
Нагадаємо:
1 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,57 гривні.
1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.
Економічна правда
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