Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

2 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановились на рівні 27,66 - 27,68 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,66 - 27,68 гривні;

Євро – 32,81 - 32,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,73 гривні. Євро купують по 32,44 гривні, продають по 32,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,61 - 27,68 гривні, євро - 32,62- 32,73 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,57 - 27,66 гривні, євро - 32,62 - 32,75 гривні.

Нагадуємо:

1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,60 гривні.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.

Економічна правда