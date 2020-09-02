Курс валют на 2 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,63 - 27,65 гривні;
Євро – 32,77 - 32,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,48 – 27,71 гривні. Євро купують по 32,46 гривні, продають по 32,98 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,57 - 27,65 гривні, євро - 32,61 - 32,78 гривні.
Нагадуємо:
1 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,57 - 27,59 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 вересня на рівні 27,60 гривні.
Економічна правда
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