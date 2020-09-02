"Слуги Народу" пропонують виділити Міністерству промисловості 50 мільйонів без деталізації потреб

Народні депутати фракції "Слуга Народу" подали законопроєкт, яким пропонують перерозподілити в державному бюджеті кошти у сумі 50,1 мільйона гривень на користь новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, без деталізації, на що саме будуть витрачені гроші.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Серед ініціаторів проекту народні депутати Євгеній Шевченко, Валерій Зуб, Галина Третьякова, Георгій Мазурашу та Максим Павлюк - всі з правлячої фракції "Слуга Народу".

Законопроєктом депутати пропонують перерозподілити 50,1 мільйона гривень з програми Мінекономіки на програму Мінстратегпрому "Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості".

"Чому саме така сума зазначена ініціаторами змін до бюджету та на досягнення яких саме результатів будуть витрачені кошти не зазначено", - пояснює Statewatch.

У пояснювальній записці лаконічно сформована мета витрат: "визначити міністерство головним розпорядником та забезпечити його фінансовими ресурсами для належного виконання покладених на нього функції з формування та реалізації відповідної державної політики".

Нагадаємо, за кілька місяців існування Мінстратегпрому в жодному офіційному документі не було сформовано, які саме галузі вважаються стратегічними. Натомість у міністерстві пояснили, що вони створені для "турботи держави" про "оборонку".

Нагадуємо:

Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський пообіцяв Кабміну півмільйона робочих місць у стратегічних галузях без визначення таких галузей та без уточнення, які саме заходи будуть здійснені для створення нових робочих місць.

Економічна правда