У новому міністерстві пояснили, що вони створені для "турботи держави" про "оборонку"
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості заявляють, що створені задля "турботи" держави за оборонною промисловістю без уточнення, у чому полягає така турбота.
Про це йдеться в листі заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого до Міністра економіки Ігоря Петрашка, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
Такий лист був підготовлений на виконання доручення профільного віце-прем’єр-міністра Олега Уруського до Мінстратегпрому спільно з Мінекономіки розглянути проблеми розвитку сектору бронетехніки в Україні, про які повідомила галузева громадська організація.
Зокрема результати опрацювання проблем у секторі бронетехніки викладено в одному реченні у листі до Міністерства економіки.
"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості погоджується з тим, що для розвитку сектору бронетехніки оборонної промисловості нашої країни потрібна турбота держави, задля цього і було створене наше міністерство", - повідомив Немілостівий Петрашку.
У листі на виконання доручення не наведено даних, як саме Мінстратегпром буде реалізовувати "турботу" держави в оборонній галузі.
Нагадуємо:
Уруський пообіцяв Кабміну півмільйона робочих місць у стратегічних галузях без визначення таких галузей та без уточнення, які саме заходи будуть здійснені для створення нових робочих місць.
22 липня Кабінет міністрів утворив новий орган - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.
Економічна правда
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