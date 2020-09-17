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Курс гривні зміцнився вперше за три тижні - на копійку

Четвер, 17 вересня 2020, 19:45
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 28,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,17 грн (на 17 вересня - 33,39 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижувався кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

Нагадуємо:

17 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,04 - 28,06 гривні.

17 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,13 - 28,15 гривні.

Економічна правда

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