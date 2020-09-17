Зеленський обіцяє австрійські гірськолижні курорти в Карпатах

Представники австрійського бізнесу готові брати участь у реалізації проєктів з розвитку інфраструктури українських Карпат, зокрема в інвестуванні у будівництво гірськолижних курортів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Спілкуючись з представниками ЗМІ у Львівській області, голова держави зазначив, що під час офіційного візиту до Австрії він провів зустріч з представниками місцевого бізнесу, на якій, серед іншого, обговорювалося питання розвитку Карпат. Зокрема, йшлося про інвестиції у гірськолижні курорти.

"Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійські бізнеси, які є фахівцями в цьому напрямку", – повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що завдяки гірськолижним курортам Австрія щороку отримує 15 млрд євро прибутку. За його словами, австрійський бізнес зацікавився розвитком цього напряму в Україні.

Зеленський наголосив, що українська держава готова забезпечити інфраструктуру. Він нагадав, що в Карпатах триває масштабний ремонт доріг.

Нагадуємо:

Раніше Зеленський заявляв, що швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

Компанії львівського бізнесмена та власника корпорації OKKO Group Віталія Антонова протягом останнього року отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ. На цій території власник "Галнафтогазу" планує збудувати величезний гірськолижний курорт.

Економічна правда