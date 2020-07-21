Зеленський хоче, щоб швейцарські інвестори придивились до туризму в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

Про це він заявив під час українсько-швейцарських перемовин у широкому складі.

"Наша країна не надто відкрита світу як країна туристична. Швейцарія має бренд – крім країни якісної інфраструктури, ми всі знаємо великі гірськолижні курорти", – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що Україна теж має перспективи розвитку туристичної галузі. Він запросив швейцарських інвесторів до участі в цьому процесі.

"В України теж є потенціал, достатньо довгий туристичний сезон, країна велика, поруч сусіди, які з радістю приїжджають. Я хотів би, щоб ваші інвестори, ваш бізнес придивилися до вкладання в інфраструктуру, серед іншого туристичну", – зауважив він.

Економічна правда



