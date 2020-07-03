Власник ОККО отримав 300 га в Карпатах для будівництва нового "Буковеля"

Компанії львівського бізнесмена та власника корпорації OKKO Group Віталія Антонова протягом останнього року отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ.

Про це повідомляє Zahid.net.

На цій території власник "Галнафтогазу" планує збудувати величезний гірськолижний курорт. Процес виділення землі завершується, будівництво курорту має розпочатись уже в 2021 році.

Про плани Антонова збудувати гірськолижний комплекс у Карпатах біля Славського стало відомо ще у 2017 році. Тоді планувалось, що новий гірськолижний курорт мав би бути більшим за "Буковель".

Відомо, що будівництво комплексу почнеться на північному схилі гори Захар Беркут з боку села Верхня Рожанка. Під гірськолижний курорт планують задіяти гори Тростян, Погар, Високий Верх, Чорна Ріпа та Захар Беркут, де буде за різними даними від 50 до 75 км гірськолижних трас.

Загальний термін реалізації проекту становить три-п’ять років, обсяг інвестицій — близько 500 млн доларів.

Будівництво курорту мало розпочатись у 2018-2019 роках, однак через тяганину із документами його постійно відкладають.

Голова Славської ОТГ Володимир Бега повідомив, що інвестор ще досі не оприлюднив кінцевий робочий проект запланованого курорту.

"Є наразі передпроектні пропозиції, згідно з якими відбувається виділення земельних ділянок. Попередньо було анонсовано біля 50 км трас. Але це тільки траси, треба ще подати площі під озера, під нижні, верхні станції, парковки тощо", – каже голова Славської ОТГ.

Бега також повідомив, що місцеві бізнесмени не в захваті від ідеї будівництва величезного гірськолижного курорту.

На початку 2017 року кілька компаній з групи ОККО змінили місце реєстрації на Славське і почали сплачувати усі податки в селищі. Саме завдяки приходу великого інвестора Славська ОТГ щомісяця отримує 3-4 млн грн. У рейтингу найуспішніших громад області від ЛОДА Славська ОТГ у 2020 році посіла перше місце.