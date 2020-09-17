За січень-серпень прибуток "Укргазбанку" збільшився до 680 мільйонів

Чистий прибток дердавного "Укргазбанку" з початку року (січень - серень 2020 року) зріс до 680 млн грн - це понад вдвічі більше за аналогічний період 2019 року (313 млн грн).

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що наразі клієнтами банку є 2,2 млн українців, а цього року до банку приєднались ще понад 100 тисяч.

"Кількість бізнес-клієнтів також зростає: маємо майже 69 тисяч представників малого та середнього бізнесу та 6,7 тисяч - великого корпоративного сегменту.

Сьогодні "Укргазбанк" входить у п'ятірку найбільших банків України за обсягом активів та в топ-10 найприбутковіших (за даними НБУ)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За січень-липень 2020 року чистий прибуток "Укргазбанку" зріс до 554 млн грн - це майже удвічі більше за аналогічний період 2019 року (288 млн грн).

Державний "Укргазбанк" за липень 2020 року видав іпотечних кредитів під 8,8% річних на понад 64 млн грн.