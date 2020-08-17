За січень-липень прибуток "Укргазбанку" збільшився до 554 мільйонів
За січень-липень 2020 року чистий прибуток "Укргазбанку" зріс до 554 млн грн - це майже удвічі більше за аналогічний період 2019 року (288 млн грн).
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Такий показник – результат впровадження сучасних продуктів та онлайн-сервісів, покращення рівня та якості обслуговування, зростання клієнтської бази банку в цілому.
Навіть під час карантину ми продовжуємо активно підтримувати український бізнес, і на сьогодні профінансували чверть усіх кредитів президентської програми "5-7-9%" на суму понад півмільярда грн. Наразі вже 500 підприємців отримали кредити на розвиток свого бізнесу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом клієнтами банку є 2,2 млн українців, цього року до "Укргазбанку" приєдналися ще понад 100 тисяч клієнтів.
Прибуток "Укргазбанку" за 2019 рік перевищив 1 млрд грн.
Нагадаємо:
Державний "Укргазбанк" за липень 2020 року видав іпотечних кредитів під 8,8% річних на понад 64 млн грн.
Економічна правда
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