За січень-липень прибуток "Укргазбанку" збільшився до 554 мільйонів

За січень-липень 2020 року чистий прибуток "Укргазбанку" зріс до 554 млн грн - це майже удвічі більше за аналогічний період 2019 року (288 млн грн).

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Такий показник – результат впровадження сучасних продуктів та онлайн-сервісів, покращення рівня та якості обслуговування, зростання клієнтської бази банку в цілому.

Навіть під час карантину ми продовжуємо активно підтримувати український бізнес, і на сьогодні профінансували чверть усіх кредитів президентської програми "5-7-9%" на суму понад півмільярда грн. Наразі вже 500 підприємців отримали кредити на розвиток свого бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом клієнтами банку є 2,2 млн українців, цього року до "Укргазбанку" приєдналися ще понад 100 тисяч клієнтів.