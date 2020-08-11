"Укргазбанк" за місяць видав іпотечних кредитів під 8,8% річних на 64 мільйони

Державний "Укргазбанк" за липень 2020 року видав іпотечних кредитів під 8,8% річних на понад 64 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що програма іпотечних кредитів під 8,8% стартувала 1 липня, банк уже отримав понад тисячу заявок.

Умови кредитування: власний внесок - від 30% вартості житла, строк кредитування - до 20 років.

"Доступні умови під 8,8% річних можуть отримати наші активні клієнти для придбання житла на вторинному ринку нерухомості. Така ставка – це лояльність для клієнтів, котрі активно користуються нашими продуктами. 8,8% - фіксована ставка у гривнях на перший рік, а далі ставка буде змінюваною і становитиме UIRD12M+5% в грн, наразі це – 13,70%.

UIRD – це український індекс депозитних ставок, що розраховується компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок проводиться на основі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, які пропонують основні учасники ринку. За останні роки цей індекс постійно знижується, а отже меншою буде й ставка за таким кредитом", - пояснили в банку.

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Економічна правда