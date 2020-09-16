Кабмін визначив задачі одного з державних банків до 2024 року

Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності "Державного експортно-імпортного банку" на 2020-2024 роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Передбачається, що Укрексімбанк буде переважно корпоративним банком, орієнтованим на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в роздрібному секторі.

Основні напрямки діяльності Укрексімбанку на 4 роки передбачають, що місія банку полягатиме в створенні і розвитку доступної інфраструктури кредитних інструментів.

Передбачається врахування специфіки експортної та експортно-орієнтованої діяльності. Метою є підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на світових ринках.

"Така модель забезпечить його належне функціонування і сприятиме ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів, держави як акціонера і стане основою для розробки стратегії його подальшого розвитку", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Нагадуємо:

За підсумками січня - липня 2020 року рейтинг прибуткових українських банків продовжує очолювати Приватбанк (16,2 млрд грн), а найбільший збиток починаючи з квітня 2020 року фіксує "Укрексімбанк" (мінус 2,24 млрд грн).

Раніше Кабмін затвердив стратегію реформування державного банківського сектору, у якій наявні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей 4 держбанків.

Економічна правда