Кабмін визначив спеціалізацію кожного із держбанків
Четвер, 3 вересня 2020, 10:50
Кабмін затвердив стратегію реформування державного банківського сектору, у якій наявні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей 4 держбанків.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, у стратегії наводяться наступні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей банків державного сектору:
- АТ "Ощадбанк" – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ (малий і середній бізнес) та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку;
- АТ КБ "ПриватБанк" – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ;
- АБ "УКРГАЗБАНК" – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі;
- АТ "Укрексімбанк" – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковий присутністю в роздрібному секторі.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив запропонований Мінфіном варіант стратегії реформування державного банківського сектору.
Кабмін зокрема планує:
- впровадити стратегії для кожного державного банку;
- до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;
- скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;
- захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.
Економічна правда
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