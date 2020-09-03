Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін визначив спеціалізацію кожного із держбанків

Четвер, 3 вересня 2020, 10:50
 

Кабмін затвердив стратегію реформування державного банківського сектору, у якій наявні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей 4 держбанків.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, у стратегії наводяться наступні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей банків державного сектору:

  • АТ "Ощадбанк" – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ (малий і середній бізнес) та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку;
  • АТ КБ "ПриватБанк" – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ;
  •  АБ "УКРГАЗБАНК" – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі;
  • АТ "Укрексімбанк" – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковий присутністю в роздрібному секторі.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив запропонований Мінфіном варіант стратегії реформування державного банківського сектору.

Кабмін зокрема планує:

  • впровадити стратегії для кожного державного банку;
  • до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;
  • скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;
  • захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін банки Ощадбанк Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міненерго просить уряд виділити 51 мільйон на погашення боргів по зарплаті на шахті "Надія" 3 вересня 2020, 10:07
Кабмін хоче контролювати лише 25% банківської системи 2 вересня 2020, 19:20
Закриття кордонів: уряд додатково посилив заборону на в’їзд до України 2 вересня 2020, 19:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!