Марченко про критику: Якщо терпець урветься, поясню в чому особистий інтерес "доброзичливців" 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що реальна причина претензій до нього - особистий інтерес опонентів.

Про це він повідомив в інтерв’ю ЕП.

"Я досить терплячий і врівноважений. Можу терпіти перекручування фактів, маніпуляції, обман, навіть образи. Але до певної межі.

Якщо мій терпець урветься, я дуже популярною і зрозумілою мовою, публічно, і на конкретних прикладах поясню всім своїм "доброзичливцям", які мене в чомусь звинувачують, природу деяких явищ і їхній особистий інтерес.

Тоді суспільство краще розумітиме сутність так званої "хвилі претензій" до міністра фінансів", - заявив Марченко.

Також міністр заявив, що опоненти публікують фейки про нього, а питання до його команди - це смішні речі.

"Я не намагаюся передати через вас "привіт", але мені є що сказати. Наразі мою стриманість опоненти використовують, тиражуючи фейки. У всього є межа. Я не буду ховатися в пісочниці.

Я не зробив нічого поганого. Я готовий пояснити, у чому реальна причина питань до мене і моєї команди – це смішні речі", - резюмує голова Мінфіну.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: У мене не було завдання бути міністром, "у якого немає грошей"

Нагадуємо:

Найчастіше публічно критикує міністра фінансів - голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев звинувачував Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", - підкреслив нардеп.

Пізніше Гетманцев ініціював запрошення Марченка на засідання комітету для звіту. За підсумками якого заявив, що комітет може ініціювати відставку міністра фінансів

Нещодавно Гетманцев заявив, що Мінфін, готуючи проєкт держбюджету-2021, не проводив консультації з Верховною Радою.

Економічна правда