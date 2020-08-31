Перші аукціони з приватизації об'єктів "Укрспирту" можуть пройти у вересні

В.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун заявив, що у середині вересня 2020 року планують оголосити перші аукціони з приватизації об'єктів підприємства.

Про це він написав у Facebook.

"Уже в середині вересня планується оголосити перші аукціони з приватизації об'єктів ДП "Укрспирт".

Для фахівців спиртової галузі приватизація означатиме не втрату роботи, а навпаки - нові кар'єрні можливості. Заводи, які роками простоювали без роботи, знову зустрінуть вас трубою, що димить, модернізованими потужностями та новими задачами", - зазначив Блескун.

"Ми вже передали пропозиції щодо 25 із 41 об'єкта "Укрспирту" до Мінекономіки. Незабаром Фонд держмайна розпочне підготовку до прозорого аукціону. Найближчим часом роками непрацюючі заводи модернізують. Вже зараз ми бачимо великий інтерес інвесторів - від лікеро-горілчаних виробників до фарм і агрокомпаній", - додав він.

Нагадаємо:

Активи держпідприємства "Укрспирт" будуть передаватися до Фонду держмайна на приватизацію окремими майновими комплексами.

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Економічна правда